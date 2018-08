Per la Lega le Province non sono una priorità, Cusmai contro Cusmai: "Governo pensa ad altri problemi"

Rosario Cusmai, ma la Lega oggi, a differenza del centrosinistra, pensa a cambiare l’Italia, non a salvaguardare le poltrone di qualcuno". E' questa la nota che il segretario provinciale della Lega, Daniele Cusmai, invia a Foggiatoday in replica alle "Mi spiace per, ma la Lega oggi, a differenza del centrosinistra, pensa a cambiare l’Italia, non a salvaguardare le poltrone di qualcuno". E' questa la nota che il segretario provinciale della Lega,, invia a Foggiatoday in replica alle critiche mosse al Governo sul tema Province dal vicepresidente della Provincia, all'esito ieri del direttivo dell'UPI Puglia.

"In tre mesi di Governo stiamo affrontando temi di fondamentale importanza per l’Italia e gli italiani come l’immigrazione, il precariato, la sicurezza, la difesa della legalità, la difesa del Made in Italy; sono state ridate le case ai terremotati. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, si sta attuando una politica di fermezza sulle concessioni. Lo Stato sta tornando a fare lo Stato e cioè il padre dei cittadini italiani, a differenza degli anni precedenti e dei governi a guida PD. Lo stesso PD che unitamente alle forze e movimenti politici che affiancano il Governatore Emiliano sta portando la Regione Puglia indietro di anni e da cui vogliamo liberarci al più presto" continua il segretario leghista.

E conclude: "Consiglio a Cusmai di pensare meno a difendere le poltrone e più a fare politica sul territorio per avere consensi dopo la figuraccia fatta alle nazionali dall’intero centrosinistra, che dopo aver governato per anni e quindi avuto la possibilità di operare concretamente per il Paese, ha avuto la risposta ed il giudizio che ha meritato direttamente dal popolo italiano. Continuino così e probabilmente alle prossime elezioni spariranno dalla storia".