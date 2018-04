La strada regionale dei caselli da Candela a Poggio Imperiale: "Fondamentale per i Monti Dauni"

Migliorare la viabilità dei piccoli comuni, realizzando la Strada Regionale 1 che unisca i caselli autostradali di Candela (A 16) e Poggio Imperiale (A 14). E' questa la personale battaglia che il Partito Socialista prosegue senza sosta: “Dopo aver annunciato l'iniziativa sono stati tanti i sindaci del territorio che ci hanno annunciato la loro adesione. Ora attendiamo solo che il presidente della Provincia Francesco Miglio accetti il nostro invito ad avviare un tavolo di confronto interessando anche la Regione” spiega il segretario provinciale PSI, Michele Santarell.

Nei giorni scorsi, infatti, i socialisti hanno chiesto al presidente di Palazzo Dogana di rispolverare il progetto già approvato nel 2011 e promuovere un tavolo tecnico di confronto con i sindaci del territorio e la Regione per sensibilizzare il Governo e finanziare l'infrastruttura. Dopo il comune di Castelluccio Valmaggiore, che con l'assessore socialista Pasquale Marchese è stato tra i protagonisti dell'iniziativa, anche il sindaco del comune di Alberona, Leonardo De Matthaeis, i consiglieri comunali di Alberona Antonio Ricciardi e Carlo Giuseppe Marucci, il sindaco del comune di Orsara, Tommaso Lecce, il sindaco del comune di Bovino, Michele Dedda e il sindaco di Casalnuovo Monterotaro, Pasquale De Vita si sono attivati a sostegno dell'iniziativa.

Concludono i sindaci Leonardo De Matthaeis, Tommaso Lecce, Michele Dedda e Pasquale De Vita: “Abbiamo sempre creduto nella necessità di realizzare questa infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio. La strada Regionale 1, infatti, può portare un concreto miglioramento alla viabilità interna del Subappennino Dauno per i residenti, per le attività produttive e per i tanti turisti che potrebbero recarsi sul territorio ma che allo stato attuale sono sfiduciati dalle condizioni disastrose in cui versano molte delle nostre strade. Ci auguriamo pertanto che venga al più presto ripreso l'iter per la realizzazione di un progetto esecutivo così da accedere ai finanziamenti CIPE”.