Tre milioni di euro per la nuova piscina comunale, Mazzeo sollecita Miglio: "Il progetto c'è, riapra il cassetto"

"La città di San Severo ha diritto ad avere una piscina comunale come moltissime città italiane, il sindaco Francesco Miglio e la sua amministrazione riprendano il progetto della piscina comunale". A parlare è l'ex consigliere comunale Enzo Mazzeo, in riferimento a un progetto rimasto in sospeso di 3 milioni di euro che avrebbe anche generato 30 posti di lavoro. "Il progetto - lasciato in sospeso dalla precedente amministrazione - si sarebbe realizzato a costo zero per le casse comunali grazie ad una project financing con un impegno economico per il Comune di 50 mila euro all'anno per assicurare la possibilità di frequentare la struttura a bambini, disabili e anziani. Da quella proposta, sono passati cinque anni. A mio avviso quando è in programma la realizzazione di un'opera pubblica, non si dovrebbe guardare ai colori politici ma al bene dei cittadini".

Mazzeo aggiunge: "Tutt'oggi la città non possiede una piscina comunale. Inoltre il progetto avrebbe potuto rivitalizzare la zona di via Martiri di Cefalonia annessa al parco Baden Powell grazie alla struttura sportiva prevista in quella zona. È quindi arrivato il momento di riaprire i cassetti di palazzo Celestini per consegnare alla città una struttura sportiva e una piscina comunale che potrebbe contribuire a dare lavoro a trenta professionisti sportivi oltre ad avere un consistente impatto sociale per la possibilità che offrirebbe a diversamente abili ed anziani ad elevata fragilità sociale di usufruire gratuitamente di servizi utili al loro benessere.