Pronta una ‘black list’ dei sindaci che remano contro la Moldaunia

Nella seduta del 23 marzo scorso il direttivo del Movimento Popolare progetto ‘Moldaunia’ ha deliberato la compilazione e pubblicazione di una lista nera dei sindaci che remano contro il progetto di autonomia della Capitanata, staccata dalla Puglia ed aggregata al Molise.

Spiega il presidente Gennaro Amodeo: “Prima di arrivare a questa, non auspicabile, soluzione estrema, rivolgiamo un ultimo appello alla intelligenza e dignità dauna dei sindaci che finora non hanno risposto all’invito del Movimento, affinché aprano le porte dei loro comuni ad un confronto aperto e leale sulle radici storiche e prospettive di sviluppo legate al progetto svincolato da qualsiasi impegno di conseguente delibera di adesione al progetto”

Sottolinea Amodeo: “Il referendum consultivo provinciale richiesto è un diritto popolare che la Costituzione ha previsto proprio per permettere di sanare quelle aggregazioni territoriali e popolari antistoriche e disomogenee come quella subita, contro la generale volontà popolare, dalla nostra provincia, legata per oltre dieci secoli di storia al Molise ed Abruzzo per via della transumanza. E pensare che, appena l’anno scorso, al Nord hanno impegnato (50+14) milioni di euro per i due referendum della Lombardia e del Veneto al solo scopo di ampliare le competenze regionali, mentre da noi, al Sud, si boicotta la possibilità di raggiungere l’autonomia, agognata fin dalla fase costituente”