Le "questioni personali" di Mainiero un problema per il centrodestra, Di Pasqua: "E' un virus per il suo stesso partito"

“Mentre la coalizione di centrodestra è impegnata in questi giorni a risolvere i problemi della città attraverso proposte condivise, ci sono personaggi in cerca d’autore che tentano in ogni modo di sfasciare il tavolo della coalizione", esordisce così nella sua nota il capogruppo di Forza Italia al Comune Consalvo Di Pasqua.

Bersaglio principale di Di Pasqua è il capogruppo di Fratelli d'Italia Giuseppe Mainierio: "Spiace che continui a confondere le questioni personali con quelle politiche, mettendo in imbarazzo l’intera coalizione con le sue affermazioni, che evidentemente hanno come unico scopo quello di dividere i componenti dei vari partiti di centrodestra nella vana speranza di poter trarre dei vantaggi. Come un novello Penelope, il capogruppo di Fratelli d’Italia disfa la tela degli accordi a cui il centrodestra sta tentando di giungere, risultando essere più dannoso che costruttivo".

Nei prossimi giorni chiederemo lumi al coordinatore regionale, Marcello Gemmato, se tutto ciò che viene discusso al tavolo della coalizione dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giandonato Lasalandra, può essere continuamente messo in discussione da certi atteggiamenti e comunicati del capogruppo in Consiglio comunale, divenuto ormai un vero e proprio virus per il suo stesso partito in considerazione dei recenti risultati fatti registrare proprio da Fratelli d’Italia. Se la coalizione di centrodestra non riuscirà a trovare un’intesa oggi - conclude Di Pasqua - difficilmente ci potranno essere accordi dell’ultimo minuto in vista delle prossime scadenze elettorali”.