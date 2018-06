Processo al Foggia, Miglio: "Richiesta della Procura esagerata. La squadra merita di restare in B"

La Procura Federale ha richiesto la retrocessione del Foggia Calcio all’ultimo posto del campionato di serie B, con la conseguente discesa in serie C.

Queste le considerazioni del Presidente della Provincia, Francesco Miglio sull’argomento: “Trovo davvero esagerata la richiesta della retrocessione diretta da parte della Procura Federale nel processo sportivo al Foggia Calcio. I satanelli si sono meritati sul campo, con tanti sacrifici ed orgoglio, la permanenza nella cadetteria.

Una pena afflittiva tanto severa non può e non deve cancellare tutto l’eccellente lavoro svolto durante l’intera stagione calcistica, tanto è dimostrato dall’assoluta correttezza e incorruttibilità dei rossoneri che hanno onorato la maglia giocando, come sempre, onestamente fino all’ultima partita, quella con il Frosinone. Il Tribunale Federale Nazionale deve giudicare in piena serenità e con criteri di assoluta equità, con sentenze giuste ed imparziali. Comunque, in attesa del verdetto, bisogna considerare che il Foggia potrà ricorrere, se sarà necessario, alla Corte d’Appello Federale ed eventualmente anche al Collegio di Garanzia del Coni. Tutta la Capitanata è con il fiato sospeso. Il Foggia Calcio è patrimonio della collettività dauna e va difeso con convinzione e determinazione in ogni sede”.