Primarie San Giovanni Rotondo, oggi scadono i termini. C'è anche l'Udc, che schiera Giuseppe Mangiacotti

Scadono questo pomeriggio a San Giovanni Rotondo i termini per la presentazione delle candidature alle primarie del centrodestra del 31 marzo. Così come ha fatto trapelare ieri il segretario provinciale di Forza Italia Raffaele Di Mauro nell'intervista a Foggiatoday, l'Udc sarà della partita con Giuseppe Mangiacotti, già presidente del consiglio comunale con la decaduta amministrazione Cascavilla (scioglimento che è costata a Mangiacotti anche la decadenza dal consiglio provinciale, nel quale era stato eletto da poco).

Ecco la nota stampa con cui lo scudocrociato annuncia la discesa in campo: "Il 31 marzo l'UdC parteciperà alle primarie del centrodestra per la scelta del candidato sindaco di San Giovanni Rotondo,in linea con le scelte regionali, provinciali e di Forza Italia di San Giovanni Rotondo che ha individuato in Mimmo Longo il candidato alle primarie, centrodestra unito.



Lo farà schierandosi a sostegno della candidatura di Giuseppe Mangiacotti, convinti che rappresenti la migliore sintesi politica per riavviare un percorso, inopinatamente interrotto lo scorso febbraio. Siamo convinti della bontà di una scelta che ha tutte le potenzialità per ridare slancio al governo della nostra città.



La nostra scelta, condivisa a più livelli, è in linea con la nostra coerenza politica e con un progetto che avevamo sostenuto nel 2016, quando ci eravamo posti come garanti di una coalizione capace di garantire le necessarie programmazioni per il rilancio della città.

Mentre altri discutono di strategie politiche nel chiuso delle stanze e lontani dalla piazza, noi coinvolgiamo i sangiovannesi e li chiamiamo a una scelta partecipativa, democratica e civile. Abbiamo piena fiducia nei sangiovannesi che sapranno premiare il candidato più valido per la guida della città".