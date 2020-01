Primarie per la Puglia: i Socialisti di Capitanata compatti per Emiliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

I Socialisti di Capitanata parteciperanno domenica alle primarie convocate per indicare il prossimo candidato alle regionali pugliesi.

“Il Partito Socialista Italiano della provincia di Foggia, dopo aver consultato i propri iscritti ed elettori in una serie di assemblee e di concerto con gli organismi regionali, ha deciso in modo convinto di appoggiare la candidatura del Presidente uscente Michele Emiliano. Voteremo per Emiliano perché e’ l’unica personalità politica pugliese in grado di battere le destre della nostra regione”. Questo e’ quanto affermato dal segretario provinciale Michele Santarelli”.

Anche nel capoluogo dauno i socialisti si stanno mobilitando per le primarie che si svolgeranno domenica 12.

Il coordinatore cittadino del PSI Mino Di Chiara afferma che “il sostegno a Emiliano non si discute, anche se attendiamo più attenzione alla nostra città dal presidente della Regione e maggiore dialogo con la comunità socialista foggiana visto anche il risultato personale elettorale dei molti socialisti candidati alle scorse comunali. I socialisti da tempo chiedono più rispetto e riconoscimento, per le loro idee e battaglie politiche, per le proposte che hanno più volte formulato e per i loro rappresentanti.

Anche Luigi Iorio, della Segreteria nazionale del PSI, nel ribadire il sostegno alla candidatura di Emiliano e la convinta adesione dei socialisti al centrosinistra, in Puglia e a livello nazionale, ha sottolineato l’esigenza di aprire una pagina nuova nei rapporti tra le forze che lo compongono. “Vanno rispettate la storia, il ruolo e il programma di tutti i partiti e movimenti della coalizione. Altrimenti si perde” ha affermato Iorio. “Oggi il centrodestra in Italia si presenta compatto, coeso e con una leadership condivisa, nonostante sia composto da tre forze distinte. Il centrosinistra deve ritrovare questa coesione, e per questo c’è grande bisogno di tenere nel dovuto conto le idee di tutti. I socialisti pugliesi, che tanto hanno contribuito alle battaglie e allo sviluppo di questo territorio, guardano al futuro con fiducia, nonostante la gravità della crisi sociale, occupazionale, ambientale. Offriranno lealtà, idee e proposte, come hanno sempre fatto. Ma chiedono con forza che siano valutate con l’attenzione e la considerazione che meritano”.