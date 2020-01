"Il PD scompare a Manfredonia". Per Gatta è "cartellino rosso a Emiliano e avviso di sfratto dalla Regione"

Michele Emiliano stravince le Primarie in Puglia ma il centrosinistra non sfonda nei seggi, e nemmeno il Partito Democratico a Manfredonia. Appena 642 i votanti nell'ormai ex roccaforte dem. Lo sottolinea l'avvocato sipontino e vicepresidente del Consiglio regionale Giandiego Gatta.

“È un avviso di sfratto del centrosinistra dalla Regione Puglia: i dati delle primarie che si sono celebrate ieri, certificano la scomparsa del Partito Democratico da Manfredonia. È il risultato prevedibile che consegue ad anni di interventi sempre più dolorosi per la comunità, di tagli ai servizi e all’assistenza sanitaria. Di battaglie, talvolta accesissime, che abbiamo condotto in difesa di tutte le genti di Capitanata, contro un centrosinistra che ha governato la Puglia dimenticandosi della provincia di Foggia. I manfredoniani hanno sfilato il cartellino rosso verso il presidente Emiliano, che ha abbandonato il nostro territorio, rispondendogli con una scarsissima affluenza, passando dai 12.387 votanti per le primarie a sindaco e dai 2553 elettori per le primarie alle scorse regionali, ai soli 642 elettori di ieri. Adesso tocca a noi: dobbiamo vincere le elezioni e tornare a governare la Puglia con serietà, senso di responsabilità e spirito di abnegazione”.