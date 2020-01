Emiliano stravince le Primarie: PD e centrosinistra fanno all-in sul Presidente, 12mila votanti in Capitanata

Sarà Michele Emiliano il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Puglia. Il Governatore uscente è in netto vantaggio sugli altri tre contendenti, Elena Gentile, Leonardo Palmisano e Fabiano Amati.

12513 i votanti in tutta la provincia di Foggia, in netto calo rispetto a cinque anni fa, quando alle Primarie parteciparono 22mila persone. Anche in Capitanata si registrano percentuali bulgare in favore di Emiliano.

A Foggia capoluogo, su 1432 votanti, 1241 le preferenze per il presidente della Regione, 125 i voti per Elena Gentile (che perde anche nella sua Cerignola, ndr), 39 per Leonardo Palmisano e 24 per Amati.