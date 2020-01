È il giorno delle Primarie: sfida a 4 per il candidato delle Regionali 2020: seggi aperti fino alle 20

È il giorno delle Primarie del Pd. Oggi si potrà votare per scegliere il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Sono quattro i contendenti: il governatore uscente Michele Emiliano, l'ex parlamentare europea Elena Gentile, il consigliere regionale Fabiano Amati e il sociologo Leonardo Palmisano. Per votare ci si potrà recare in uno dei seggi aperti dalle 8 alle 20, muniti di documento di riconoscimento e del contributo di almeno 1 euro. Gli allettati, le ragazze e i ragazzi di età compresa fra 16 e 18 anni e coloro che voteranno in altro comune devono utilizzare il modulo apposito sulla sezione registrati del sito dedicato alle primarie. La sezione, nonostante una prima indicazione che diceva di iscriversi entro una certa data, è ancora aperta oggi e permette di iscriversi. Il proprio voto va espresso sulla scheda tracciando un unico segno sul nome del candidato o della candidata scelta.

I seggi attivi in provincia di Foggia

Ecco l'elenco dei seggi attivi a Foggia e in provincia

ACCADIA Sede PD - Via Bonito

ALBERONA Corso Vittorio Emanuele 37/39

ANZANO DI PUGLIA Vota a MONTELEONE DI PUGLIA

APRICENA Sede PD - P.zza dei Mille n. 24

ASCOLI SATRIANO Sede PD - Via Garibaldi n. 1

BICCARI P.zza Umberto I

BOVINO P.zza Duomo n. 10

CAGNANO VARANO Sede PD - C.so Giannone n. 88

CANDELA Sede PD - P.zza Plebiscito

CARAPELLE Sede PD - Via della Repubblica

CARLANTINO Vota a Pietramontecorvino

CARPINO Via Roma n. 100

CASALNUOVO MONTEROTARO Piazza Municipio 10

CASALVECCHIO DI PUGLIA Sede municipale - via Fabio Filzi n. 66

CASTELLUCCIO DEI SAURI Vota a Troia

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE Vota a Troia

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA Palazzo Romano Corso Roma 29

CELENZA VALFORTORE Vota a Pietramontecorvino

CELLE SAN VITO Vota a Troia

CERIGNOLA Sede PD - Via Mameli n. 42

CHIEUTI vota a Serracapriola

DELICETO Sede PD - P.zza Europa n. 14

FAETO Vota a Troia

FOGGIA Opera Pia Scillitani - Via Scillitani n. 17

ISCHITELLA Sede PD - Via Zannotti n. 13

ISOLE TREMITI Centro polifunzionale - Isola di San Domino

LESINA Sede PD - C.so Vittorio Emanuele n. 26

LUCERA Locale privato - Via Federico II° n. 1

MANFREDONIA Sede PD - Via del Seminario n. 1 (piazzetta del Carmine)

MATTINATA Vota a Manfredonia

MONTE SANT'ANGELO Sede PD - C.so Vittorio Emanuele n. 137

MONTELEONE DI PUGLIA C.so Umberto I° n. 63

MOTTA MONTECORVINO Palazzo municipale - P.zza Aldo Moro

ORDONA Vota a Carapelle ORSARA DI PUGLIA Sede PD - Via Garibaldi

ORTA NOVA sede municipale, p.zza Pietro nenni

PANNI Vota a Bovino

PESCHICI Corso Garibaldi 3

PIETRAMONTECORVINO Teatro Comunale - Via San Pardo

POGGIO IMPERIALE Sede PD - Via Palazzina n. 17

RIGNANO GARGANICO Vota a San Marco in Lamis

ROCCHETTA S.ANTONIO Atrio palazzo municipale - P.zza Aldo Moro

RODI GARGANICO Loc. Pubb. Via M. Fini n. 2

ROSETO VALFORTORE Voa a Biccari

SANT'AGATA DI PUGLIA Sede PD - C.so Vittorio Emanuele n. 7

SAN GIOVANNI ROTONDO Sede PD - Via Cadorna n. 3

SAN MARCO IN LAMIS Laboratorio ludico - Via Pozzo Grande

SAN MARCO LA CATOLA Vota a Pietramontecorvino

SAN NICANDRO GARGANICO Circolo PD piazza enzo fioritto

SAN PAOLO CIVITATE Sede PD - Via Vittorio Veneto n. 2

SAN SEVERO c/o Associazione - P.zza Luigi Allegato

SERRACAPRIOLA Sede PD - Via Vittoria

STORNARA p. zza della Repubblica, sede municipale

STORNARELLA Atrio palazzo municipale - C.so G. Garibaldi n. 2

TORREMAGGIORE C.so Matteotti n. 106

TROIA Sede PD - Via R. Margherita

VICO DEL GARGANO Sala Consiliare - Comune di Vico del Gargano

VIESTE Corso Lorenzo Fazzini

VOLTURARA APPULA Vota a Motta

VOLTURINO Vota a Motta

ZAPPONETA Corso Manfredonia n. 15