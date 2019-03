Primarie, ecco gli uomini di Fratelli d'Italia: Stefanetti lancia la sfida a Miglio, Orlando a Tutolo

«Francesco Stefanetti ed Ettore Orlando sono i candidati di Fratelli d'Italia alle primarie di San Severo e Lucera». Il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, Giandonato La Salandra, annuncia i nomi con cui la destra parteciperà alla tornata del 31 marzo.



«Dopo settimane di trattative il centrodestra ha individuato nelle primarie il miglior modo per scegliere il candidato sindaco per le Comunali del 26 maggio – commenta La Salandra – . Sia a San Severo con Stefanetti che a Lucera con Orlando, Fratelli d'Italia è presente e schiera gli uomini più rappresentativi e di peso, recitando un ruolo importante nei due centri al voto quest'anno e puntando ad essere protagonisti anche a maggio». In settimana sarà scelta la strada da seguire a San Giovanni Rotondo.



Stefanetti, lunga militanza a destra a San Severo, lancia così la sfida al sindaco Francesco Miglio, dopo 5 anni di opposizione in Consiglio comunale. Orlando a Lucera sarà sorretto, oltre che da Fratelli d'Italia, anche da Direzione Italia. «Stefanetti ed Orlando – conclude il coordinatore di Fdi di Capitanata – rappresentano l'identità valoriale ed amministrativa della destra senza compromessi, con idee, programmi e conoscenza delle rispettive realtà cittadine. Insomma, garanzia etica e competenza politica».