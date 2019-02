Tutto pronto a Foggia per accogliere il popolo del centrodestra: stimati 13mila votanti, La Salandra presidente

Primarie Centrodestra, tutto pronto per domenica. Lo comunica il Comitato organizzatore, "a dispetto - aggiunge- di chi tenta in queste ore di gettare ombre e sospetti" (il riferimento è all'ultimo comunicato stampa di Idea).

Si voterà domenica 24 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 21.00 presso la palestra Taralli di via Baffi, a Foggia. Potranno partecipare al voto - gratuito - tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Foggia, muniti solo di un documento di identità.

A concorrere per il ruolo di candidato Sindaco, l'uscente Franco Landella sostenuto da Forza Italia e da Direzione Italia, Luigi Miranda sostenuto dalla Lega - Salvini premier e Leonardo Iaccarino dell'Udc.

Il Comitato organizzatore, unitamente ai membri del comitato di garanzia, ha designato – all'unanimità - Giandonato La Salandra, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, quale Presidente del Seggio unico delle primarie, come massima figura di garanzia per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali. La Salandra durante lo spoglio sarà affiancato da un segretario e dai membri di garanzia scelti dai candidati: Michaela Di Donna e Lucio Ventura per Franco Landella, Gianfranco Fariello e Sario Masi per Miranda e Michele Di Carlo e Giovanni Iaccarino per Leonardo Iaccarino.

All'interno della palestra dodici sotto seggi accoglieranno gli elettori foggiani. Lo scrutinio avrà inizio alla chiusura delle operazioni di voto.

"Si attende una buona partecipazione popolare per una novità assoluta nel centro destra – mai si erano svolte le primarie nel perimetro conservatore. Oltre alla sfida fra i candidati, infatti, c'è anche quella della partecipazione popolare segnale di quanto potrà essere attrattivo il centro destra nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale del prossimo maggio" scrive il Comitato, che stima un'affluenza intorno alle 13mila persone.

E aggiunge: "Il comitato organizzatore e i garanti hanno lavorato puntigliosamente perché quello di domenica sia un evento di limpida e trasparente democrazia, a dispetto di chi tenta in queste ore di gettare ombre e sospetti sulle primarie del centrodestra".