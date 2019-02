In tre per la leadership del centrodestra di Foggia: intervista tripla ai candidati sindaco Iaccarino-Landella-Miranda

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Domenica 24 febbraio, presso la Palestra Taralli, muniti di documento di riconoscimento, i foggiani potranno esprimere la propria preferenza e decidere a chi far continuare questa avventura. In ordine alfabetico: Leonardo Iaccarino, Franco Landella (sindaco uscente) o Luigi Miranda. Li abbiamo raggiunti presso i loro comitati elettorali, per porre le ultime domande. Dieci domande.