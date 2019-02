Il PD sarcastico dopo la festa di Landella: "Sindaco la ricreazione è finita, Foggia sceglierà Cavaliere"

"Caro Landella, la ricreazione delle primarie è finita e lo sanno bene gli altri 140mila cittadini che meritano e chiedono un governo cittadino migliore". E' il commento del consigliere comunale foggiano del PD Alfonso De Pellegrino sul voto di domenica.

"Quelli che fanno i conti con una gestione precaria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, anche a causa di oltre venti proroghe del provvisorio contratto di servizio. Quelli che fanno i conti con strade bucate e marciapiedi dissestati. Quelli che ogni giorno frequentano il terminal degli autobus e osservano il degrado di un'infrastruttura strategica affidata alla gestione Ataf senza alcun contratto. Quelli che vorrebbero sapere che fine hanno fatto i 700.000 euro della sosta a pagamento non incassati da Ataf.

Quelli che hanno sostenuto e sostengono la proposta di riduzione delle tasse locali a favore di chi denuncia estorsori e usurai. Quelli che non hanno ancora capito cosa ci guadagnano il Comune e i cittadini dalla gestione del sottosuolo, che altrove frutta bei soldi e che tu hai affidato a costo zero ad un privato che ci guadagna. Quelli ai quali hai raccontato che la TARI non è aumentata nel 2017 e nel 2018 senza dire che hai utilizzato fondi di bilancio per nascondere le inefficienze della tua gestione sottraendoli ad asili, politiche sociali ed altri servizi pubblici.

Sei riuscito ad evitare che una maggioranza traballante e balbettante ti mandasse a casa prima del tempo, ma non riuscirai a sottrarti al pessimo giudizio che la città ha di questi 5 anni di governo del centrodestra. I cittadini te ne chiederanno il conto alle elezioni di maggio, quelle vere, e sceglieranno Pippo Cavaliere come sindaco di Foggia".