Cera esalta Iaccarino e sul ticket Landella-Miranda avvisa il centrodestra: "Non potete fare i conti senza l'oste"

Angelo Cera raggiante per il risultato ottenuto alle primarie vinte da Franco Landella dal suo candidato Leonardo Iaccarino, mette in guardia il centrodestra sul ticket Landella-Miranda lanciato dal coordinatore regionale della Lega Andrea Caroppo.

"I giornali non lo diranno! Ma i mestieranti lo hanno compreso. Le primarie del centrodestra a Foggia hanno un solo vincitore morale, Leonardo Iaccarino. Grazie al suo impegno e a quello della segreteria cittadina dell’UdC si è resa credibile una competizione pre-elettorale che ha visto contrapposti l’intera amministrazione di Foggia con il sindaco Franco Landella e la Lega del presidente del consiglio comunale di Foggia, Luigi Miranda e altri 7-8 consiglieri comunali appartenenti al partito di Salvini.

Leonardo Iaccarino ha saputo parlare alla gente portandola a votare e a raggiungere un risultato eccezionale pur stando fuori dalle stanze che contano. A lui e all’UDC di Foggia i miei complimenti! Agli alleati di coalizione e a chi crede di fare i conti senza l’oste sbagliano di grosso. Non ci sono e non ci devono essere accordi a tavolino per pseudo-poltrone amministrative"

Il commento di Dario Iacovangelo