Conte riabbraccia Sandrino, il ragazzo autistico dona al Premier una campanella pugliese: "Disabilità è mia priorità"

"Anche quando sono stato alla Fiera del Levante ho incontrato una folta rappresentanza di disabili e il Garante. Ho detto loro che la delega l'ho tenuta io perché li seguirò personalmente, è un obiettivo che ho già dichiarato, una priorità di questo governo, faremo di tutto per dare attenzione a loro, faremo di tutto per valorizzare la figura delle persone che li assisteranno quotidianamente, faremo di tutto perchè lo stato non li lasci soli". Si era espresso così il 21 settembre a Foggia, durante l'inaugurazione dei Valoridicarta presso la Cartiera, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte alle domande dei giornalisti sulla delega alla disibilità che il Premier ha tenuto per sé.

All'indomani di queste parole, al teatro Apollo di Lecce, il premier foggiano ha ricevuto in regalo da Sandrino - il ragazzo autistico salentino che lo scorso mese di aprile aveva fatto recapitare una lettera in cui chiedeva maggiore attenzione e più risorse per i disabili e per le loro famiglie e che il premier aveva incontrato a Bari il 13 aprile dello stesso mese - una campanella in cercamica salentina che verrà usata durante le riunioni del Consiglio dei Ministri.

Anche in questa occasione, Sandrino ha consegnato una lettera scritta insieme ai suoi compagni di classe per rimarcare il concetto che non esistono bambini e famiglie di serie B

Fonte: Ansa