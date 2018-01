VIDEO | I cinquestelle lanciano la sfida ai mostri della politica foggiana: "Ecco come si vince"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il quartier generale è nell'ex Singer, in Piazza Federico II. Da qui è partita oggi la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, che si preannuncia breve ma intensa. C'è un solo mese per far conoscere al territorio i candidati, in particolare quelli dei collegi uninominali, che hanno aperto le porte alla società civile.

L'8 di febbraio a benedirli arriva Luigi Di Maio. “Siamo sulla cresta dell'onda, gli italiani e i foggiani sono stanchi. Saremo convincenti, sono loro le persone giuste, candidate a rappresentarli con lealtà e trasparenza a Roma, fuori da ogni logica e combutta politica. Puliti e competenti”. Rosa Barone ha parole di elogio, è soddisfatta del risultato finale e li presenta: Rosa Menga, 25 anni, medico, potrebbe essere la parlamentare più giovane a varcare le porte di Montecitorio. E' candidata alla Camera nel collegio Foggia-Gargano. Marco Pellegrini, 53 anni, ingegnere, correrà invece al Senato. Carla Giuliano, avvocato giuslavorista, si spenderà nel collegio camerale San Severo-Lucera; di San Severo è anche Gisella Naturale, attivista, le parlamentarie l'hanno piazzata al secondo posto del plurinominale senatoriale. Su Manfredonia-Cerignola, a scontrarsi con i mostri della politica del calibro di Bordo e Gatta, ci sarà invece Antonio Tasso, esercente, vicepresidente regionale del tavolo da Tennis. Eccoli.