Il premier Conte a San Giovanni Rotondo per il 50esimo della morte di San Pio

Giuseppe Conte ritornerà a San Giovanni Rotondo, questa volta in visita ufficiale, dopo la breve presenza a fine luglio per salutare genitori e parenti. L'invito è stato rivolto in una lettera ufficiale, firmata da Comune di San Giovanni Rotondo, dall'arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e dai frati minori cappuccini della religiosa provincia 'Sant'Angelo e Padre Pio'.

"Dai primi giorni del suo insediamento avevamo chiesto al presidente del Consiglio dei ministri di venire a San Giovanni Rotondo e rispondere così all'appello dei suoi concittadini garganici. La presenza del premier sarà un ulteriore omaggio a San Pio e alla comunità dei frati e dei sangiovannesi, impegnati nella organizzazione delle commemorazioni per il centenario della stimmate e il cinquantenario della morte di San Pio" sottolinea il sindaco Costanzo Cascavilla.

Il 15 agosto, invece, il presidente del Consiglio dei Ministri si recherà a Volturara Appula per la consegna della cittadinanza onoraria da parte della cittadina dei Monti Dauni città che gli ha dato i natali.