Ferragosto con Giuseppe Conte: il premier torna nella sua Volturara Appula

E’ l’evento degli eventi in provincia di Foggia del 2018. Il premier Giuseppe Conte il 15 agosto sarà a Volturara Appula. A confermarlo ai microfoni di FoggiaToday il sindaco Leonardo Russo: “E’ una cosa meravigliosa, non ho parole per descrivere il suo ritorno a casa, gli rappresenterò le esigenze dell’intero Subappennino dauno”

Al premier verranno consegnate le chiavi della città. La cerimonia è prevista per le 18. Si prevede un Ferragosto caldo in quel di Volturara, poche centinaia di abitanti ma con un presidente del Consiglio dei ministri. Il 24 luglio scorso era tornato a San Giovanni Rotondo per festeggiare l'88esimo compleanno del padre.