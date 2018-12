Conte e Lezzi a Foggia, al via tra le polemiche il vertice in Prefettura per lo sviluppo della Capitanata

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' iniziato il vertice istituzionale in Prefettura con il premier Giuseppe Conte e il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Oggetto: il contratto istituzionale di sviluppo per la Capitanata, imbastito in questi mesi con l'emissario di Palazzo Chigi ed Invitalia. Un tavolo iniziato con molte polemiche per le modalità con cui sono state effettuate le convocazioni, che hanno tenuto fuori diversi sindaci della Capitanata e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi presentatosi d'imperio nel capoluogo dauno, "perchè - ha detto- io sono il presidente della Regione", loro "dei chiacchieroni". Si sono presentati anche i sindaci esclusi dalla convocazione del Prefetto Mariani, tra cui il primo cittadino di San Marco in Lamis, Michele Merla. Conte avrebbe replicato ad Emiliano: "Ti ho telefonato tre volte". Controreplica stizzita del governatore: "L'invito non si fa con una telefonata".