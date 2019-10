Presunto voto di scambio, per l'ex assessore si tratta di "illazioni false, artatamente manipolate e strumentalizzate"

L’ex assessore alle Politiche sociali, Erminia Roberto, scrive a Foggiatoday dopo la video-intervista pubblicata da questa testata sul presunto voto di scambio denunciato da una donna foggiana.

Lo fa, l’ex assessore, con una nota in cui non risponde nel merito, ma attacca anzitutto la testata giornalistica e il suo ‘modo di lavorare’ rea, a suo dire, di condurre una campagna ad personam ‘a puntate’ per darla “in pasto all'opinione pubblica” quale “colpevole di ogni nefandezza, da additare al pubblico ludibrio”. Quindi bolla come “totali menzogne” le dichiarazioni della donna, aggiungendo che trattasi di “notizie, circostanze, illazioni false e artatamente manipolate e strumentalizzate”. Da chi poi?

Non comprendiamo il motivo per il quale, piuttosto che restare nel merito, l’ex assessore Roberto continui a dolersi del lavoro della testata, la cui bontà, correttezza e trasparenza è tratto distintivo diffusamente riconosciuto. Così come fatichiamo a rinvenire nel numero di 2 (due) casi denunciati su queste colonne (centro Palmisano e presunto voto di scambio) i numeri di una ‘campagna denigratoria a puntate’ di cui si duole l’attuale consigliera ed ex assessore alle Politiche Sociali. Né rileva il fatto di essere gli unici come la signora Roberto contesta, trattandosi, al contrario, di nota di merito per la testata. Restiamo comunque a disposizione, come sempre, per ogni eventuale sua dichiarazione e/o necessità di chiarimento.