Affidamenti "sospetti" al centro Palmisano, i consiglieri Palmieri e Norillo denunciano: "Fatto grave, esposto agli organi competenti"

“Apprendiamo con preoccupazione dalla stampa le modalità discutibili con cui si sarebbe consumati gli affidamenti presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia". Così in una nota congiunta i consiglieri comunali Annarita Palmieri (La Città dei Diritti) e Michele Norillo (M5S), componenti della Commissione consiliare Cultura e Politiche sociali, in merito alla notizia di Foggiatoday sulle discutibili modalità di affidamento dei servizi presso il Centro Polivalente per anziani “N.Palmisano”. "Un fatto grave - continuano i consiglieri di opposizione-, rispetto a cui l’Amministrazione Landella dovrà dare esaurienti risposte. In qualità di consiglieri comunali, sin dall’inizio, abbiamo messo in campo un’attività ispettiva importante, volta a far emergere quanto di non lineare è stato fatto durante la pregressa gestione amministrativa. Preannunciamo da subito azioni presso i competenti organi per far luce su quanto emerge e va emergendo e richieste di chiarimenti in consiglio comunale” concludono.