Politiche 2018: a San Severo manifestazione con i candidati Cusmai e Russo

E’ in programma domani, giovedì 15 febbraio alle ore 18:30 nella sala convegni dell’asilo “Trotta” in corso Gramsci a San Severo, una conferenza promossa dal locale Partito Democratico guidato dal segretario Matteo Ianzano. “Il Partito Democratico al servizio della Capitanata” è il tema della serata cui prenderà parte l’assessore al Bilancio della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. Saranno presenti i candidati del centrosinistra alle elezioni Politiche del prossimo 4 marzo Rosario Cusmai, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio San Severo-Lucera e Massimo Russo, candidato al Senato per il collegio Foggia-Monti Dauni-Gargano. L’appuntamento elettorale è inoltre aperto a tutte le Comunità dell’Alto Tavoliere.