Il centrosinistra benedice Cavaliere: "Presidio di legalità, ripariamo i danni fatti da Landella"

Pippo Cavaliere, ingegnere e presidente della Fondazione antiusura Buon Samaritano, è da qualche ora ufficialmente il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni foggiane. Ecco il documento politico approvato ieri dai partiti di centrosinistra e delle forze civiche e moderate che si sono riunite in corso Matteotti.

"I partiti del centrosinistra e le forze civiche e moderate, unitariamente e unanimemente, avanzano a Pippo Cavaliere la richiesta di candidatura a sindaco e di rappresentanza del progetto di rinascita di Foggia.

La nostra città ha bisogno di ritrovarsi attorno a persone e politiche capaci di animare speranza e fiducia nel futuro. Pippo Cavaliere possiede il profilo ideale per guidare questo progetto: da sempre impegnato nel sociale e nel volontariato, ha avuto la capacità di rompere il silenzio che grava sulle vittime dell'usura, di costruire un efficace presidio di legalità e di portare avanti una penetrante azione di contrasto alla criminalità, in cui non ha mai esitato ad anteporre la tutela e la difesa dell’interesse comune ad esigenze di tutela personale. Caratteristiche che riteniamo essenziali in considerazione della necessità di fronteggiare il grave fenomeno criminale che attanaglia la nostra realtà. A lui è riconosciuta la levatura etica e la sensibilità sociale necessarie a rifondare le relazioni tra politica, istituzioni e cittadinanza orientandole con la bussola della legalità e del servizio operoso per il bene comune; così come la capacità di aggregare le energie, le competenze e le intelligenze necessarie, innanzitutto, per porre rimedio al fallimento dell'Amministrazione Landella.

A partire dalle politiche sociali. La gestione verticistica della programmazione del Piano Sociale di Zona ha favorito meccanismi di spesa meramente assistenziali e azioni incapaci di leggere e contrastare povertà, degrado, disagio ed emergenze che necessitano un ripensamento complessivo e condiviso delle Politiche sociali. Ecco perché è prioritario intervenire nelle aree degradate - periferiche e centrali - con azioni risolutive anche dei conflitti sociali e per sostenere quanti fanno fatica ad affermare persino la loro dignità di cittadini.

Gli autobus si rompono e non circolano. I rifiuti si accumulano e non sono differenziati. Gli spazi pubblici sono al buio. Le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili sono disastrati e pieni di buche. L'Amministrazione Landella non ha saputo aver cura della città e non ha saputo migliorare la qualità della vita delle persone. E' necessario migliorare e innovare tanto i modelli di gestione dei servizi pubblici comunali che gli strumenti di pianificazione e programmazione. In entrambi i casi, il fondamento deve essere la certezza delle risorse disponibili e la trasparenza dei piani di investimento e spesa.

Abbiamo bisogno di attrarre investimenti e di sostenere o potenziare quelli esistenti, migliorando i servizi, elevando la sicurezza, spostando attenzione politica e cura su lavoro e impresa. A partire dall’urgente razionalizzazione degli insediamenti produttivi sparpagliati in modo disordinato sul territorio, per proseguire con l'utilizzo degli spazi pubblici comunali riconvertibili a hub/laboratori multifunzionali per promuovere l'imprenditorialità giovanile e innovativa.

Sono spunti programmatici da arricchire e approfondire con il confronto: prima con il candidato sindaco, poi con i gruppi formali e informali che aggregano le istanze dei cittadini.

A Pippo Cavaliere chiediamo di guidare l'ascolto e selezionare le priorità: prima per guadagnare la fiducia dei foggiani e poi per ottenere risultati di governo concreti e percepibili".