20 anni fa moriva il "Ministro dell'Armonia" Pinuccio Tatarella. Salvini: "Le sue capacità sarebbero utili al paese"

L'8 febbraio del 1999 moriva a Torino uno tra i più noti esponenti del Movimento Sociale Italiano e della Destra. Politico e giornalista, Giuseppe Tatarella, per tutti Pinuccio, si spense a soli 64 anni.

La sua prima volta in Parlamento fu nel 1979, da allora ricoprì il ruolo di deputato della Repubblica fino alle elezioni del 1996. Esponente dell'area moderata del MSI che avrà il nome di Destra Protagonista, fu l'artefice nel 1987 della vittoria al congresso di Sorrento che portò Gianfranco Fini al vertice del MSI. Tatarella dichiarò che si iscrisse al Movimento Sociale Italiana-Destra Nazionale non perché fosse un nostalgico del fascismo, ma perché era un acceso anticomunista.

Tra i fondatori del progetto di Alleanza Nazionale, fu Ministro delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica Italiana nel 1994 durante il primo Governo Berlusconi, di cui fu anche vice presidente del Consiglio dei ministri. Fu depositario di un ddl sulle frequenze televisive, ma la caduta improvvisa del governo fece naufragare la proposta. Fu capogruppo alla Camera di AN dal 1995 alla sua scomparsa.

Fu il promotore del nuovo sistema elettorale regionale, detto appunto tatarellum. Amava definirsi il numero uno-bis di AN. Per il suo ruolo di mediazione come Vicepresidente del Consiglio dei Ministri durante il governo Berlusconi I, si autodefinì «ministro dell'Armonia» e con tale appellativo continua ad essere ricordato tuttora. Il suo seggio, dopo le elezioni suppletive, andò al fratello Salvatore.

Anche Matteo Salvini questa mattina ha ricordato con un post il politico di Cerignola: "A vent'anni dalla sua prematura scomparsa, un pensiero a Pinuccio Tatarella. Chissà che cosa penserebbe dell'Italia di oggi, le sue capacità di "fare armonia" sarebbero senz'altro utili al Paese.In questo libro in suo onore anche un mio intervento"