“Uniti verso il futuro”, il candidato sindaco Domenico Afferrante si presenta ai peschiciani

Il candidato sindaco al comune di Peschici per la lista "Uniti verso il futuro", Domenico Afferrante, si è presentato ufficialemente alla città durante una assemblea tenuta lo scorso 18 marzo, nel ristorante 'La Grotta'. All'incontro hanno preso parte anche gli esponenti regionali e provinciali di partito, ovvero Micaela Di Donna, il consigliere regionale Giannicola De Leonardis ed il sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Ha portato il suo saluto anche il segretario sezionale, Vincenzo Di Giorgio.

Durante la serata, l'avvocato Afferrante ha preso con emozione la parola dichiarandosi onorato di rappresentare una lista civica che lo ha indicato come candidato sindaco, ed ha preso posizione nei confronti di un sistema che, ad oggi, ha penalizzato ed emarginato i bisognosi, ribadendo la sua vicinanza a quest’ultimi. Ha, poi, evidenziato quali saranno le priorità del suo programma di governo, riservandosi di approfondire il programma ed arricchirlo con quelle che saranno le indicazioni che possono provenire da tutti. La riunione è stata molto partecipata essendo presenti oltre 200 persone. Erano presenti, tra gli altri, gli ex sindaci Domenico Vecera e Domenico Mazzone. A breve sarà organizzata una nuova uscita, per la presentazione della lista.