Il foggiano Frattarolo contro Emiliano e il Pd pugliese: "Siamo all'autopromozione dei gruppi dirigenti"

"Contrariamente a quanto scritto da alcuni organi di stampa, il documento della direzione regionale del Pd non è stato approvato all’unanimità. Lo dico con cognizione di causa, avendo votato contro". Così il dirigente dem foggiano, Lorenzo Frattarolo, sul documento prodotto dal Pd Puglia.

"Il mio 'no' non è determinato da ostilità nei confronti del presidente Emiliano, o da dissenso rispetto alla sua linea politica (anche perché per dissentirne dovrei innanzitutto capire qual è) - ironizza Frattarolo, in aperto dissenso (da sempre) sulla linea politica del governatore -. Più semplicemente, dissento dalla scelta della direzione regionale di inserire in un calderone piuttosto confuso tutti gli appuntamenti elettorali del prossimo biennio. Non solo cioè le cruciali elezioni europee dell’anno prossimo e i fondamentali crocevia delle elezioni nel Comune capoluogo della Regione e della provincie di Foggia e forse di Taranto, nonché in altri importanti centri pugliesi, ma anche le prossime elezioni regionali che si svolgeranno, a meno di improbabili rivolgimenti, solo fra quasi due anni".

"A mio parere - continua il dirigente dem- il Partito dovrebbe concentrarsi sulla sfida epocale fra sovranismi ed europeismo, direttamente collegata alla battaglia contro lo sciagurato Esecutivo gialloverde. L’incoraggiamento e lo stimolo al presidente Emiliano vanno rivolti, più che alla soddisfazione del suo ego, all’azione del Governo regionale, con i suoi meriti e le sue criticità. In un momento nel quale c’è bisogno di riannodare un dialogo e ritrovare un comune sentire con i cittadini pugliesi, forse non è il caso di perdere tempo con le autopromozioni dei gruppi dirigenti. Gli unanimismi, specie se di facciata, rischiano di essere controproducenti".