Riccardi, Bordo ed Emiliano: a Manfredonia è 'PD Day'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Una domenica di festa e buona politica: questo è quello che vuole essere il PD Day, l'appuntamento organizzato dal Partito Democratico di Manfredonia per domenica 18 febbraio in Piazza del Popolo. La campagna elettorale in vista delle elezioni Politiche del 4 marzo sta entrando nel vivo. Il prossimo fine settimana saremo in piazza, in mezzo ai cittadini ed alle cittadine, per dire ciò che si è fatto, ma soprattutto per confrontarci e raccogliere suggerimenti, idee, proposte e...critiche. La condivisione di un progetto passa attraverso l'incontro ed il dialogo . Dal mattino staremo in piazza per discutere delle sfide del nostro territorio e del nostro futuro. Alle 19.30 ci sarà il comizio pubblico con la presenza del Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, con l'on. Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche UE della Camera, candidato del centrosinistra nel collegio Manfredonia-Cerignola, e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Vi aspettiamo!