Passeggiate per la sicurezza: Forza Nuova distribuisce coperte e indumenti ai senza tetto

Come ogni settimana Forza Nuova insieme ai cittadini foggiani, ha effettuato l’oramai consueta passeggiata per la sicurezza nel quartiere ferrovia, nell’occasione militanti e cittadini hanno distribuito coperte e giubbotti ai senza tetto che gravitano intorno alla stazione: “Il gesto rientra nella mission del movimento che va in direzione diametralmente opposta a quella della politica locale, molto attenta alle poltrone ed agli incarichi e pronta al primo cambio di direzione del vento a salire sul carro del vincitore”, dichiarano gli esponenti di Forza Nuova.;

“Da sempre Forza Nuova di fronte ai problemi ha la cultura del fare creando comunità strutture ed organizzazione che hanno sempre fortissime connotazioni sociali, in poche parole una cultura del fare opposta a quella del dire. A onor del vero durante la passeggiata odierna Forza Nuova ha osservato un miglioramento in merito al degrado del quartiere, frutto di un’azione di prevenzione verso chi non rispetta le regole del vivere civile, ma il nostro giudizio è sospeso perché spesso queste sono azioni volte a dare subito un segno di discontinuità con il passato ma rimangono isolate e con il passare del tempo tutto torna come prima”.

Secondo i militanti di Forza Nuova “anche a livello comunale vi è stato un’implementazione delle attività per la riqualificazione del quartiere, ma a nostro avviso pur non volendo essere maligni, lo riteniamo frutto dell’imminente campagna elettorale, terminata la quale, tutto tornerà come prima, nel dubbio l’unica certezza è l’azione di Forza Nuova che non coincide mai con campagne elettorali o avvenimenti analoghe, ma è costante e continua sul territorio”