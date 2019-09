Emiliano cambia idea: ok alle primarie. La sfida sarà con Elena Gentile (per ora). Lei: "Felice che abbia accettato"

“Sono felice che Elena Gentile abbia deciso di candidarsi alle primarie. Condivido il suo pensiero. Grazie alle primarie la Regione Puglia è cresciuta e siamo cresciuti tutti noi nei valori e nelle competenze. Sono onorato di competere con una donna di valore che ha esperienza e competenze in grado di arricchire la nostra coalizione rilanciando la nostra sfida”. Lo dichiara Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, commentando la notizia della candidatura dell’on. cerignolana Elena Gentile alle primarie. Nei giorni scorsi pare che il governatore avesse rifiutato i gazebo, pretendendo la ricandidatura alla Regione Puglia. Su questi colonne Gentile così dichiarava: "Il Pd pugliese mi deve spiegare perchè no". Oggi la svolta, pare. "Sono compiaciuta che Emiliano condivida questo passaggio che è una forma di democrazia, partecipazione e valutazione degli obiettivi raggiunti e da raggiungere. Rinsaldiamo la connessione col popolo. Quale pagina migliore possiamo scrivere con i cittadini se non quella delle primarie? Al netto del risultato, ho voglia di farre questo passaggio perchè può essere una straordinaria occasione per conquistare il sentimento delle persone, raccontando anche un punto di vista diverso per la Puglia" così Gentile a Foggiatoday alle dichiarazioni ultime del governatore.