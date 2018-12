Elezioni 2019, si scaldano i motori anche ad Orta Nova: scende in campo Antonio Di Carlo

Il prossimo 27 dicembre il Comitato Politico “Orta Nova Mi Piace” presenterà alla cittadinanza la nuova sede elettorale di Via Stornarella 6 e il nuovo simbolo che concorrerà alle prossime elezioni amministrative del 2019. “Orta Nova Mi Piace” è un collettivo civico che riunisce personalità di diversa estrazione politica sotto un unico simbolo che si propone di rappresentare una discontinuità rispetto all’ultima esperienza amministrativa. In attesa di definire i ruoli amministrativi del Comitato Politico, il gruppo ha deciso di puntare su Antonio Di Carlo, consulente assicurativo di Orta Nova, come candidato sindaco.

«L’invito è aperto a tutte le realtà del tessuto economico-sociale del territorio, ai semplici cittadini e ai disillusi della politica che vogliano rimettersi in gioco per dare un futuro alla nostra città» - afferma Antonio Di Carlo. «In questi mesi abbiamo lavorato per costruire un gruppo solido con una visione unitaria sul futuro di questa città; questo stesso gruppo ha espresso la volontà di proporre la mia persona come candidato sindaco alle prossime elezioni. Nel ringraziarli, non posso far altro che garantire tutto il mio impegno in favore di questa causa».

Nel corso della riunione, aperta a tutti, saranno rese note le tematiche che caratterizzeranno la campagna elettorale di “Orta Nova Mi Piace”. Saranno approfondite le linee guida relative all’agricoltura, all’ambiente e alle nuove sfide culturali che attendono il territorio dei Cinque Reali Siti chiamato ad agire in maniera organica e collaborativa. Sarà questa anche un’occasione per conoscere le personalità che animano il gruppo e i loro progetti per il paese.

«Il nostro gruppo politico – continua Antonio Di Carlo - vuole uscire fuori dalle solite logiche partitiche in modo da rivalutare i contenuti e le capacità dei giovani della nostra terra, senza tralasciare le esperienze maturate da professionisti che quotidianamente si distinguono nei loro settori di appartenenza. All'interno di una cornice civica vogliamo riunire tutte le persone accumunate soltanto dalla voglia di cambiare in meglio la nostra città. Questi sono i concetti attraverso i quali vogliamo riuscire a rendere la nostra città un posto migliore in modo che un domani tutti possano dire convintamente… ‘Orta Nova mi piace’».