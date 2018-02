Inglese (Civica Popolare): “Nel nostro programma l’assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

A pochi giorni dal voto utile per decidere il nuovo Parlamento, Ondina Inglese, capolista al Senato della Repubblica nel collegio Puglia 1 Foggia-Bari-Bat per Civica Popolare, ha rilasciato la seguente dichiarazione. “Civica Popolare è una forza politica che ha messo in campo persone legate al territorio in cui sono candidate. Persone che quindi conoscono bene i punti di forza, che devono essere implementati, e le debolezze, che devono essere presto superate, del territorio in cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi. Civica Popolare con il Ministro Lorenzin è un partito con idee moderate e riformiste di nuova formazione che non ha perso il contatto con la realtà, cui fortemente si ispira, preoccupandosi veramente di intervenire a sostegno delle fragilità sociali, come il mondo della terza età. La struttura della famiglia è cambiata negli ultimi anni e i nostri anziani spesso rimangono soli.

È un problema che non si può delegare alle famiglie, che conducono uno stile di vita sempre più febbrile e complicato rispetto al passato. Non piace a nessuno lasciare il padre o la madre con un badante, senza considerare i costi. Si tratta di una grave emergenza sociale se si considera che secondo i dati statistici il numero dei giovani è drasticamente inferiore a quello degli over 65 ed il divario è destinato a crescere a causa del calo della natalità. Per questo Civica Popolare prevede la necessità di intervenire con un serio programma di assistenza domiciliare integrata con l'assistenza sanitaria, senza differenze tra Nord e Sud, che consenta una buona qualità della vita e scongiuri il ricovero ospedaliero”.