On. Giuliano (M5S): “Convegno a San Severo con il Sottosegretario di Stato Ferraresi momento di confronto e di grande prestigio per la città"

“Un momento di confronto autentico, di alto profilo politico, tecnico e istituzionale. Un’occasione di prestigio per San Severo”. Questo il giudizio dell’on. Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo, sul Convegno svoltosi venerdì 13 dicembre a San Severo, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Foggia e patrocinato dal Comune di San Severo, circa “GLI STRUMENTI DI LOTTA ALLA CORRUZIONE”, che ha visto la partecipazione come illustrissimi relatori del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, On. Vittorio Ferraresi, del Prefetto di Foggia, Dott. Raffaele Grassi, del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Dott. Enrico Infante e del Consigliere della Corte dei Conti di Bari, Dott. Vittorio Raeli,!con la moderazione dell’on. Carla Giuliano. Di notevole spessore le relazioni svolte: il Prefetto di Foggia si è soffermato in particolare “sull’azione amministrativa contro la corruzione in territori connotati da forti penetrazioni mafiose” con numerosi riferimenti alla situazione in Capitanata. Sul versante penalistico dei nuovi strumenti introdotti dalla legge n. 3 del 2019, la cosiddetta legge “Spazzacorrotti” si è concentrato l’intervento del Sostituto Procuratore che si è occupato dei “nuovi strumenti per il contrasto penalistico alla corruzione” fornendo interessanti spunti di riflessione suoi buoni strumenti normativi di contrasto alla corruzione. Del “ruolo della Corte dei Conti nella prevenzione e lotta alla corruzione” si è occupato il Giuduce Contabile. “Complessivamente ho notato che, pur essendo quello foggiano un territorio con forti criticità, sono anche molte le potenzialità e l’entusiasmo da parte di chi vive e porta avanti la giustizia ogni giorno, e questo è molto importante”, ha concluso il Sottosegretario Ferraresi dopo ampia e sentita relazione che ha abbracciato tanto un completo resoconto di tutta la giornata di visita a Foggia e a San Severo quanto una dettagliata disamina di tutti i provvedimenti del Governo in materia.