Inizio d'anno da incubo per Foggia, un omicidio e due bar incendiati in due giorni. "DIA immediatamente"

"La criminalità del nostro territorio non va mai in vacanza e ci ha dato il suo macabro augurio di brutto anno. In due giorni abbiamo registrato un omicidio a Foggia e tre attentati ad attività commerciali, di cui uno ad Apricena e due a Foggia.

La ministra dell'Interno Lamorgese ha recentemente promesso, prima a me e poi all'intera città, che verrà istituita a Foggia la DIA. Sarò ancora più pressante nelle prossime settimane e nei prossimi mesi affinché ciò avvenga il prima possibile e lo sarà tutto il M5s foggiano", è quanto dichiara il senatore del Movimento Cinquestelle Marco Pellegrini, a poche ore dall'omicidio di Roberto D'Angelo, avvenuto nella tarda serata di ieri in viale Candelaro.

"Lo Stato, le forze dell'ordine, i magistrati, hanno fatto tanto ultimamente nella nostra provincia per il contrasto alle mafie e alla criminalità. Ora, però - conclude Pellegrini - serve uno sforzo ulteriore ed eccezionale, occorre dotare il nostro vastissimo territorio di strutture, di presidi investigativi e di legalità, di donne e uomini che lo controllino, che facciano indagini, che condannino i colpevoli e che proteggano i cittadini perbene".

Gli fa eco la consigliera regionale e Presidente della Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia Rosa Barone: "Ore 22, Viale candelaro, omicidio in perfetto stile mafioso. Il secondo giorno dell'anno e siamo già a +1. Speriamo che il Ministro dell'interno abbia contezza che le sue parole devono assolutamente essere seguite dai fatti. DIA immediatamente in questa provincia disperata".