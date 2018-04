Dal centrosinistra di Marasco al governo di Landella: salto nel centrodestra di Cassitti-Iaccarino-Clemente

A poche ore dalle rivelazioni di FoggiaToday, arrivano le prime conferme: in una nota stampa inviata dalla segreteria dell'UdC, i consiglieri di Foggia Sergio Clemente e Saverio Cassitti - rispettivamente eletti con Augusto Marasco candidato sindaco nelle liste del Partito Democratico (di cui è stato capogruppo in questa stessa legislatura) e del Partito Socialista Italiano - insieme al consigliere comunale e capogruppo dell'Unione di Centro, Leonardo Iaccarino, annunciano una conferenza stampa per domani alle 11 in cui sarà presentato il nuovo gruppo consiliare che ufficializzerà, con tutta probabilità, il suo passaggio nelle fila della maggioranza Landella.

Come rivelato dalla testata, sarebbe questo il colpo di scena politico che tirerà fuori il sindaco dimissionario dalle secche dell'impasse numerico che lo ha portato il 26 marzo scorso alle dimissioni. Nel frattempo i consiglieri della Lega stanno incontrando il nuovo segretario regionale Andrea Caroppo: il muro contro muro con Landella continuerebbe, il che dovrebbe portare all'uscita del partito dalla maggioranza.

Ma a prescindere dalla decisione che assumeranno i salviniani, il sindaco di Foggia porta a casa una nuova maggioranza e i numeri per continuare la consiliatura.