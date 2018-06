Nuovo commissariato e sede della stradale: sì di San Severo alla concessione gratuita dell'area per 99 anni

A San Severo altra tappa importante nel complesso iter burocratico che consentirà la realizzazione del nuovo commissariato di Pubblica Sicurezza e del distaccamento di Polizia Stradale. La nuova sede sorgerà nell’area comunale di Via Terranova, nei pressi dell’attuale caserma della Polizia Locale.

"Già nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale aveva annunciato di mettere a disposizione gratuitamente del Ministero dell’Interno, il diritto di superficie dell’area per la durata di 99 anni. Ieri, terminati positivamente gli atti d’ufficio, è stata sancita ufficialmente questa disponibilità: “Ho consegnato al Prefetto di Foggia dott. Mariani – dichiara il sindaco avv. Francesco Miglio – il documento con il quale il Comune di San Severo manifesta la volontà di concedere il diritto di superficie dell’area comunale di Via Terranova per la durata di 99 anni al Ministero dell’Interno. E’ stata raggiunta una tappa importante, direi fondamentale per ribadire ancora una volta il nostro impegno rispetto a legalità e sicurezza. Ora, nel corso di una delle prossime sedute, sarà il Consiglio Comunale a pronunciarsi definitivamente”.