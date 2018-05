Nomine in Provincia: ecco i componenti dei comitati tecnici in materia di rifiuti e Via

Con decreti presidenziali n. 6 e 7 dell’ 8 maggio 2018, il presidente della Provincia, Francesco Miglio, ha nominato i componenti del comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale, quale organo tecnico consultivo della Provincia di supporto al Settore ambiente per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alla procedure di VIA. (giusta delega L.R. 17/2000) e del comitato tecnico provinciale in materia di rifiuti, quale organo tecnico consultivo della Provincia di supporto al settore Ambiente, per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti in materia di rifiuti (giusta delega L.R. 30/1980).

La durata delle nomine è di tre anni decorrenti dalla formale accettazione delle stesse, la cui efficacia risulta comunque condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 8.04.2013 n. 39



Comitato Tecnico Valutazione Impatto Ambientale

⦁ impianti tecnologici/rifiuti - ing. Lattarulo Antonello

⦁ infrastrutture/acustica - ing. Filippetti Alfonso Filippo

⦁ scienze ambientali - ing. Robles Nicola

⦁ geologia - dott. Salcuni Luca

⦁ chimica - dott. Catenazzo Vincenzo

⦁ urbanistica - arch. Rubino Rolando

⦁ scienze biologiche - dott. Rizzi Vincenzo

⦁ impianti tecnologici - ing. Ruggiano Giovanni

⦁ avvocatura - avv. De Feo Antonio

⦁ referente Soprintendenza – dott.ssa Fini Ida

Comitato Tecnico in materia di Rifiuti



⦁ Chimico - dott. Lorusso Luigi

⦁ Geologo - dott. Appezzati Mario

⦁ Esperto in materia giuridica - avv. Di Fiore Michaela

⦁ Ingegnere - ing. Trotta Antonio

⦁ Urbanistica - arch. Rutigliano Maria Rosaria