Il foggiano Conte fa sorridere il barese Emiliano, due ministri sono pugliesi. "Orgoglioso del compagno di lotta Boccia"

Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, plaude al nuovo Governo giallorosso tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Regione Puglia si congratulla con il premier di Volturara Appula, Giuseppe Conte, e con tutti i ministri del nuovo Governo, in particolare con i pugliesi Teresa Bellanova di Ceglie Messapiche, nuovo ministro alle Politiche Agricole e Francesco Boccia di Biscegli, nuovo ministro agli Affari regionali.

"Auguri al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed a tutti i nuovi Ministri del suo Governo. Auguri speciali ai tre pugliesi Conte, Boccia e Bellanova che fanno parte del nuovo Governo! Un abbraccio pieno di orgoglio per Francesco Boccia, nuovo Ministro degli affari regionali, compagno di lotta per la Puglia e per l’Italia sin dal 2004. Un ringraziamento a Barbara Lezzi per il lavoro svolto sin qui"