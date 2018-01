Movimento 5 Stelle: ecco i nomi dei candidati parlamentari in provincia di Foggia

Sono stati ufficializzati pochi minuti fa i nomi dei candidati del Movimento cinque Stelle per le elezioni del prossimo 4 marzo.

Per quanto riguarda la provincia di Foggia, alla Camera, nel collegio plurinominale Puglia 04, i candidati saranno: Giuseppe D'Ambrosio, Marialuisa Faro, Giorgio Lovecchio e Francesca Troiano.

Fabrizio Baia, Lucia Buoncristiano, Antonio Tricarico e Maria Angela Carone saranno i 4 supplenti (quelli che potrebbero subentrare in caso di rinuncia di uno dei 'titolari' o per necessità di quote rosa).

Al Senato, collegio plurinominale (Puglia 01) i candidati saranno Alfonso Ciampolillo, Gisella Naturale, Vincenzo Garruti e Cinzia Maria Di Nunno.

Luigi Domenico Giulio Lacci, Emma Prencipe, Savino Chiariello e Cinzia Citarelli saranno i supplenti.