Nicola Gatta eletto presidente della Provincia di Foggia

(È Nicola Gatta il nuovo presidente della Provincia di Foggia. A scrutinio terminato il sindaco di Candela vince con il 62% (55.745 voti ponderati); 38% per il Pd (32.971) che esce si sconfitto ma - affermano - "avevamo tutto l'arco costituzionale contro", a ribadire implicitamente l'alleanza centrodestra-civici su Gatta. Vince il centrodestra, dunque, ma i dem non si leccano di certo le ferite rispetto alle previsioni della vigilia.

Lo fa, invece in qualche modo, il capoluogo dauno. Dal Comune di Foggia - il comune più importante - 19 voti per Gatta, 10 per Merla, 2 bianche e 2 nulle. Franchi tiratori, quindi, nella maggioranza del sindaco Landella. Occhi puntati anche sulla Lega, ex Ncd e malpancisti vari. Nel mirino anche il capigruppo Fdi Giuseppe Mainiero. Gatta succede a Francesco Miglio.