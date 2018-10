VIDEO | Gatta festeggia e fissa gli obiettivi: "Viabilità, scuole e turismo. Il vicepresidente? Vedremo"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Sono felice di questo risultato, sento tutta la responsabilità di questo ruolo. In questi giorni ho girato il territorio provinciale cocoscendo tanti bravi amministratori. Questo è un bellissimo territorio con tante risorse da mettere a reddito”, il commento a caldo del neoeletto presidente della Provincia Nicola Gatta, che annuncia i primi interventi che intenderà fare.

“Partiremo dalla viabilità, bisogna migliorare la parte infrastrutturale, interverremo sulla sicurezza delle scuole, e sulla valorizzazione del territorio attraverso il turismo, per il quale è però necessario un sistema viario e infrastrutturale adeguato”.

Non è deluso dai franchi tiratori provenienti dal comune di Foggia: “Ce lo aspettavamo. Un candidato presidente che viene da un piccolo comune non viene visto bene dal comune capoluogo, ma ce l’abbiamo fatta grazie a tanti amici che hanno condiviso questo progetto che parte da progetto politico ma che deve diventare istituzionale per la nostra Provincia”.

Infine la promessa: “Metterò impegno, dedizione e anche pizzico di creatività. Vicepresidente? Vediamo. Ho bisogno di studiare e capire la macchina amministrativa, poi faremo le dovute valutazioni”.