Gatta vince, ma nel centrodestra è caccia ai franchi tiratori: chi ha tradito?

Ci sono stati almeno sei franchi tiratori a Palazzo di città. Da sei ad otto. Finisce 19 voti per Nicola Gatta, candidato centrodestra-civici, 10 voti per Merla (su una opposizione in questa tornata di 6 uomini: 4 Pd, Vincenzo Rizzi e Marcello Sciagura), e 4 tra schede nulle e bianche. Chi ha tradito? Gli occhi sono puntati sulla Lega in particolare e sul trio Cataneo-Russo-Pertosa. Forza Italia: eravamo compatti.