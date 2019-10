Napoleone Cera verso la sospensione in Consiglio regionale: scalda i motori il primo dei non eletti Buonarota

L'ex consigliere comunale di Foggia, Luigi Buonarota, potrebbe entrare a far parte del Consiglio regionale pugliese in sostituzione temporanea di Napoleone Cera, finito ieri agli arresti domiciliari. La misura cautelare decreta infatti la sospensione della carica di consigliere regionale e il suo perdurare attiverebbe una precisa procedura: il prefetto di Foggia dovrebbe inoltrare al ministro dell'Interno una richiesta di sospensione della carica consiliare che, se accolta, produrrebbe un decreto che il ministero per gli Affari regionali comunicherebbe al Consiglio regionale. La procedura comporterebbe l'ingresso in Aula del primo dei non eletti tra le forze di maggioranza.