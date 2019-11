Napoleone Cera torna in libertà: revocati i domiciliari, obbligo di dimora nel comune di San Marco in Lamis

Torna libero Napoleone Cera, al consigliere regionale dei Popolari ed esponente di spicco dell'Unione di Centro in provincia di Foggia e in Puglia, sono stati revocati gli arresti domiciliari con applicazione dell'obbligo di dimora nel comune di San Marco in Lamis. Il provvedimento del Giudice è di poco fa.

Per Angelo Cera la situazione resta immutata, i legali si riservano di avanzare la medesima richiesta di revoca dei domiciliari nei prossimi giorni.

L'ex deputato e il consigliere regionale erano stati raggiunti dalla misura degli arresti domiciliari il 17 ottobre scorso con l'accusa di tentata concussione, induzione indebita e corruzione. Erano queste le tre ipotesi di reato mosse dalla Procura di Foggia.

Il 6 novembre il Tribunale del Riesame di Bari aveva confermato gli arresti domiciliari per entrambi riqualificando però il reato di imputazione contestato, da tentata concussione a tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater cp).