Cera appoggia Fitto, ma "imbarazza" la Lega. D'Eramo: "La coalizione non scivoli nel peggior trasformismo"

Il riavvicinamento di Angelo e Napoleone Cera al centrodestra non piace a tutti. Di certo non al segretario regionale Luigi D'Eramo, che non risparmia commenti al vetriolo alla notizia della presenza del consigliere regionale e di papà Angelo, alla conferenza stampa di Forza Italia, alla quale è intervenuto anche il candidato alla presidente della Regione Raffaele Fitto.

Del possibile salto verso il centrodestra dei due storici esponenti dell'Udc, se ne parla già da diversi giorni, sind da quando il segretario nazionale del partito Lorenzo Cesa, ha annunciato il sostegno dell'Udc al candidato del centrodestra. Un endorsement, confermato a FoggiaToday dallo stesso Cera.

Eppure, c'è chi non vede di buon occhio il cambio di casacca. D'Eramo, per l'appunto, che definisce la presenza dei Cera "imbarazzante". "Che la coalizione debba aprirsi ed essere inclusiva, è una opzione che però non può e non deve scivolare nel peggiore trasformismo di chi, ancora oggi, sostiene la sinistra, la giunta Emiliano e con lui è addirittura coinvolto in vicende che la magistratura sta approfondendo", il commento tranchant del segretario leghista.

"La Lega intende cambiare il governo della Regione, ma soprattutto la cultura di governo in Puglia, segnando una decisa discontinuità con modelli del passato che tanto male hanno fatto ai pugliesi. Abbiamo chiesto il cambiamento - conclude D'Eramo - e difenderemo con ogni sforzo tale principio che, per la Lega, non è derogabile. Vogliamo una Puglia nuova e diversa. Chiediamo quindi a Fitto ed a Forza Italia di prendere immediatamente le distanze da quanto riportato dalla stampa".

L'appoggio dei Cera a Fitto "imbarazza" la Lega. D'Eramo: "La coalizione non scivoli nel peggior trasformismo"

Cera appoggia Fitto, ma nel centrodestra c'è chi è contrario. D'Eramo: "Imbarazzante. No al trasformismo"