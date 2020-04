"Non ho parole". Landella non raccoglie il guanto di sfida di Iaccarino. Ma c'è chi ha pronta la mozione di sfiducia

"Non ho parole". Ne ha solo tre Franco Landella per commentare il guanto di sfida lanciato dal presidente del Consiglio comunale Leonardo Iaccarino dalle pagine di FoggiaToday. Non va oltre il primo cittadino, non intende andare oltre. Almeno per ora. Nessuna replica ma tanta amarezza.

Dalle parti di palazzo di città, i commenti social denigratori del numero due del governo cittadino all'indirizzo del sindaco, non sono passati inosservati, tant'è che filtra pìù di una indiscrezione circa una mozione di sfiducia nei confronti di Iaccarino, che sarebbe pronta e che potrebbe finire presto in aula.

L'atteggiamento del presidente del Consiglio comunale pare abbia infastidito e non poco alcuni componenti della maggioranza. Nessun 'cessate il fuoco", la guerra politico-istituzionale, oltre che personale, potrebbe ben presto spostarsi nella massima assise.

Iaccarino vs Landella to be continued, in attesa della resa dei conti.