VIDEO | Dalla protesta alla proposta, cinquestelle foggiani a Roma: la carica dei 150 direzione Governo

Ci sarà anche Beppe Grillo questa sera a Roma, in piazza Bocca della Verità, per la grande manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle. Una iniziativa nata nei giorni scorsi come momento di protesta contro le decisioni anti-Savona del Colle allo slogan di #ilmiovotoconta e divenuta, col passare delle ore e alla luce dei mutamenti giunti in corso d'opera con la formazione del Governo 5 Stelle - Lega, un reunion per festeggiare l'avvio della cosiddetta 'Terza Repubblica' e presentare al popolo stellato che si riverserà nella capitale la squadra ministeriali grillina.

"Temevamo non volessero farci andare al Governo. Invece ce lo hanno consentito" ha ammesso Luigi Di Maio oggi in diretta Facebook dalle sedi dei Ministeri che guiderà (Lavoro e Sviluppo Economico). E quindi da protesta la manifestazione ha virato sul terreno della gioia e degli auguri. Sono circa 160 i pentastellati partiti con i pullman dalla Capitanata. Ci sono i parlamentari, la consigliera regionale Rosa Barone, gli attivisti "semplici". Le aspettative sono alte nei territori. Archiviata la festa del 2 giugno, i riflettori saranno massimamente puntati dal "Governo del cambiamento".