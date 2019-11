I cinquestelle vogliono la Puglia, Lezzi e Laricchia incontrano i foggiani: "Scriviamo insieme il programma"

Si terranno questo fine settimana le riunioni territoriali del Movimento 5 Stelle che porteranno entro il 10 dicembre a formulare la proposta su programma, candidature e coinvolgimento della società civile per le elezioni regionali del 2020. Sabato 23 e domenica 24 novembre, Antonella Laricchia e Barbara Lezzi, rispettivamente referente regionale e parlamentare della campagna elettorale, insieme a consiglieri regionali, parlamentari, consiglieri comunali e sindaci incontreranno i cittadini di tutte le sei province pugliesi per confrontarsi con loro e raccogliere idee e proposte.

Sabato 23, si comincia a Foggia alle ore 11, nel Palazzetto dell’Arte; si prosegue a Canosa di Puglia alle 15.30 nella sala convegni dell’Istituto San Giuseppe e si chiude alle 19.30 a Noicattaro nella sala consiliare del Municipio. Domenica 24, l’appuntamento è a Mottola alle ore 11 nella sala convegni di via Vanvitelli; il pomeriggio a San Vito dei Normanni alle 15,30 nella sala conferenze del chiostro dei domenicani e si chiude il week end a Lecce alle ore 19.30 nell’hotel Hilton Garden Inn.

“Vogliamo cambiare la nostra regione per trasformarla in un luogo in cui poter vivere, lavorare e studiare senza corruzione, con servizi efficienti e una sanità che funzioni. Gli incontri in queste due giornate saranno un’occasione preziosa per tutti, iscritti e non, per poter contribuire alla stesura di un programma che sia il più possibile rappresentativo e condiviso. Cittadini esperti, iscritti o semplicemente interessati alla vita della nostra regione, che in questi anni hanno seguito l’attività del MoVimento 5 Stelle, potranno portare il loro contributo”, dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia e referente regionale della campagna elettorale.

Il dibattito sarà sui temi della campagna elettorale: dal metodo di partecipazione alla stesura del programma, ma anche le modalità di individuazione e coinvolgimento nella campagna elettorale e nelle candidature di cittadini non iscritti al Movimento 5 Stelle. Si parlerà anche di organizzazione territoriale degli attivisti, regole per le candidature e si accoglieranno suggerimenti per la stesura definitiva del programma elettorale. “Sarà una grande occasione per incontrarsi, confrontarsi e raccogliere i consigli, pareri e idee di tutti i cittadini della Puglia”, conclude la consigliera Antonella Laricchia.