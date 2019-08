E' morto Tonino Lapollo, fu anche assessore provinciale. Pezzano: "Una vita dedicata allo sport e alla politica"

"Non avrei mai immaginato di dover rappresentare io il cordoglio di una intera città per la dipartita del mio caro amico e compagno di viaggio, Tonino Lapollo. Una notizia che apprendo con immensa tristezza e lancinante dispiacere. Dell'uomo e amico ricordo la grande energia, l'acuta saggezza e l'elevato senso civico"

Così il vicesindaco di Cerignola, Rino Pezzano, che continua: "Da rappresentante della comunità cerignolana mi preme ricordare il suo grande impegno come Consigliere comunale, Assessore provinciale, Amministratore ASL e Presidente del Coni Provinciale. Una vita dedicata alla politica e allo sport con grande passione e voglia di fare. Fondamentale fu il suo apporto nella costruzione del nuovo ospedale e della palestra del Liceo Scientifico 'Albert Einstein'”.

"Di lui rimane viva la grandissima professionalità a cui associava, nei confronti della città di Cerignola, grandissimo attaccamento e affezione. Ed è per questo motivo che, nell'esprimere le mie condoglianze alla moglie Rosaria e ai figli Ingrid, Pinuccio e Pierluigi a nome di tutta la comunità ofantina, preannuncio che avanzerò in Giunta comunale l'istanza per far sì che il suo nome e il suo ricordo restino impressi nella memoria storica di Cerignola".